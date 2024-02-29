В районе Гольяново построят дорогу в рамках программы реновации

В Гольянове построят дорогу, проектная документация уже согласована. Об этом рассказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.
«Дорога длиной 400 метров появится в квартале в рамках реализации программы реновации. Движение будет двустороннее, по двум полосам в каждом направлении. Планируется устройство велосипедной дорожки шириной два метра, наружного освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки», — отметил Иван Щербаков.
Дорога протянется от Проектируемого проезда № 1913 до улицы Амурской. Для пешеходов обустроят тротуары, перейти проезжую часть можно будет по наземным нерегулируемым переходам.
«Город предоставляет земельные участки для реализации программы реновации, в частности для возведения жилых домов, а также развития улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры в новых кварталах. В Гольянове уже выделены участки общей площадью почти 13,5 гектара», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.
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