С 1 марта запустят новые троллейбусы до микрорайона Стрижи в Новосибирске

В пятницу, 1 марта, в Новосибирске начнут ходить троллейбусы № 5 до микрорайона Стрижи. Они заменят автобус № 15. Об этом сообщила мэрия города.
«Отменяется автобусный маршрут № 15 “Вокзал “Новосибирск-Главный” — Микрорайон “Стрижи”. Доехать до “Стрижей” можно будет на изменившем схему движения троллейбусе № 5 “Городской аэропорт — Ул. Ленинградская””, — говорится в сообщении администрации.
Маршрут троллейбуса № 5 продлили от остановки «Городской аэропорт» по 1-му Мочищенскому шоссе, улицам Кедровая, ул. Кубовая до остановки «Микрорайон “Стрижи”.
На маршруте будут работать до 25 дальноходных троллейбусов.
Напомним, в отдаленные районы Новосибирска запустят новые троллейбусы и трамваи.