Волейболисты красноярского «Енисея» в выездном матче проиграли чемпиону России

28 февраля волейболисты красноярского «Енисея» в выездном матче 26-го тура чемпионата России Pari Суперлига проиграли казанскому «Зениту». Игра завершилась со счетом 3:0 (24:26, 17:25, 16:25).
Самыми результативными игроками матча в составе нашей команды стали Кирилл Урсов и Антон Максимов (оба набрали по семь очков).
— Хорошая первая партия была, чуть-чуть не добили. Потом видно сломались после этого, психологически подсели, — рассказал о матче старший тренер красноярской команды Юрий Маринин.
3 марта «Енисей» проведет домашний матч против «Динамо» из Москвы.