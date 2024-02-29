В Свердловской области спрос на репетиторов увеличился в два раза

В Свердловской области в 2023 году в сравнении с 2022 годом спрос на репетиторов вырос в два раза. За год в регионе было размещено 470 вакансий.
— В большинстве случаев репетиторы требуются в коммерческие образовательные учреждения онлайн и офлайн формата. В 51% вакансий ищут кандидатов с опытом от одного года до трех лет, в 16% — от трех до шести лет, в 5% — от шести лет и более, — сообщает пресс-служба hh.ru.
В 28% вакансиях работодатели указывают, что готовы рассмотреть кандидата без опыта работы. В 45% случаев соискателю предлагают полный рабочий день, а 39% вакансий предусматривают удаленный формат. Гибкий график обещают в 14% предложений.
Медианная зарплата репетитора на Среднем Урале в 2023 году выросла в сравнении с 2022 годом на 33% и достигла 70 тысяч рублей.
Примечательно, что в России за 2023 год было опубликовано почти 11 тысяч вакансий для репетиторов — это на 60% больше, чем в 2022 году.