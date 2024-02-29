В Свердловской области спрос на репетиторов увеличился в два раза

— В большинстве случаев репетиторы требуются в коммерческие образовательные учреждения онлайн и офлайн формата. В 51% вакансий ищут кандидатов с опытом от одного года до трех лет, в 16% — от трех до шести лет, в 5% — от шести лет и более, — сообщает пресс-служба hh.ru.