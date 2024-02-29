На новом «Уроке цифры» школьникам Приангарья расскажут о технологиях тестирования

Мероприятие организовано при поддержке Минцифры России, Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика», компании «1С» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» президентского национального проекта «Цифровая экономика».
Цель урока — сформировать представление обучающихся о тестировании программного обеспечения: его этапах, об основных видах и инструментах, о практических приемах проведения тестирования различных цифровых объектов, о навыках и умениях, которые требуются тестировщику в работе.
Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. С их помощью школьники познакомятся с многообразием профессий ИТ-сферы, связанных с тестированием программных продуктов. Задания и сценарии различаются для учеников младших, средних и старших классов, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Задания, размещенные на платформе проекта урокцифры.рф/, ребята также могут выполнять вместе с родителями.
В помощь педагогам запланировано проведение вебинара, который состоится 1 марта в 10:00 по московскому времени на сайте проекта урокцифры.рф.