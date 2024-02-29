«Выбирайте себе тон» — Сергей Кузнецов осадил новокузнечанина с жалобой

«Вы начали нас приветствовать с подковыркой — “господа”. Знаете, мы не господа, не белогвардейцы и даже не заключённые, а вы не гражданин начальник, поэтому выбирайте себе тон. Вы сами меня на это спровоцировали, я очень обожаю такие беседы. Во-вторых, гражданин начальник, боевое братство и УК здесь ни при чем, и никогда не кидайте тень на людей, которые отдавали свою жизнь и проливали кровь. Как вам не стыдно перемешивать эти понятия между собой?», — ответил Сергей Кузнецов.