«Выбирайте себе тон» — Сергей Кузнецов осадил новокузнечанина с жалобой

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» осадил позвонившего пенсионера.
Мужчина с ул. Циалковского обратился с жалобой на управляющую компанию и «Боевое братство» (руководитель УК — старшина гвардии ВДВ). По его словам, собрание собственников дома пенсионера решило увеличить тариф за содержание дома на рубль, составило протокол и отнесло его в УК, однако там не согласились с такой суммой и подняли тариф на 20,4 рублей. Новокузнечанин назвал ведущего программы и мэра «господами ведущими».
«Почему “Боевое братство” по сбору денег у населения в Новокузнецке продолжает работать? Руководитель не признаёт статью Жилищного кодекса, где вопрос увеличения решают только собственники? Почему мэр города допускает незаконные действия?», — возмущался звонивший.
«Вы начали нас приветствовать с подковыркой — “господа”. Знаете, мы не господа, не белогвардейцы и даже не заключённые, а вы не гражданин начальник, поэтому выбирайте себе тон. Вы сами меня на это спровоцировали, я очень обожаю такие беседы. Во-вторых, гражданин начальник, боевое братство и УК здесь ни при чем, и никогда не кидайте тень на людей, которые отдавали свою жизнь и проливали кровь. Как вам не стыдно перемешивать эти понятия между собой?», — ответил Сергей Кузнецов.
По существу вопроса же он добавил, что устанавливать тариф на содержание дома действительно должны собственники и цену больше чем на рубль жителям не поднимут. Также пригласил к себе на приём и попросил «отключить» звонившего.