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Главные новости в Молдове 29 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 29 февраля 2024 года.
Источник: AP 2023

1. В стране, как во времена культа личности, нашли настоящих вредителей: В Молдове собираются запретить голосовать всем, кто не хочет рвать связи с Россией и СНГ, кто против Майи Санду и ее партии PAS.

2. Денежный краник Молдове перекрывают: Объем прямых иностранных инвестиций снизился чуть ли не наполовину.

3. Теперь в Молдове любая критика в адрес «хороших людей» из ПАС будет приравнена к угрозе государственной безопасности: За шутку или анекдот в соцсетях могут посадить, и надолго.

4. Какие медицинские услуги резко дорожают в Молдове: Теперь дорогие операции станут недоступными, а по полису их не дождёшься.

5. Времена контрастов: Почему в Молдове на завтраки для ВИПов выделяют 1500 леев на гостя, а на лечение стариков всего лишь 14 леев в сутки.

экономика
медицина
СНГ