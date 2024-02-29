Главные новости в Молдове 29 февраля

1. В стране, как во времена культа личности, нашли настоящих вредителей: В Молдове собираются запретить голосовать всем, кто не хочет рвать связи с Россией и СНГ, кто против Майи Санду и ее партии PAS.
2. Денежный краник Молдове перекрывают: Объем прямых иностранных инвестиций снизился чуть ли не наполовину.
3. Теперь в Молдове любая критика в адрес «хороших людей» из ПАС будет приравнена к угрозе государственной безопасности: За шутку или анекдот в соцсетях могут посадить, и надолго.
4. Какие медицинские услуги резко дорожают в Молдове: Теперь дорогие операции станут недоступными, а по полису их не дождёшься.
5. Времена контрастов: Почему в Молдове на завтраки для ВИПов выделяют 1500 леев на гостя, а на лечение стариков всего лишь 14 леев в сутки.