Слишком длинный год. Как влияет на нашу жизнь 29 февраля?

«Високосный год настал, ох, что-то будет!» — тревожно говорят люди каждые четыре года. Чего мы боимся — болезней, природных катаклизмов, бурных политических событий? Но они случаются ежегодно — есть ли 29 февраля в календаре, нет ли его.
Так как относиться к наступившему в очередной раз году в 366 дней? Житейские истории и мнения экспертов собрал nn.aif.ru.
Родить экстрасенса.
Наталья Катышева из Дзержинска Нижегородской области всю жизнь проработала акушеркой, роды принимала каждый день. Случалось, и 29 февраля. Говорит, что мамочки, как правило, немного грустили, что день рождения ребёнку придётся отмечать раз в четыре года. Но персонал роддома их убеждал: можно же праздновать 28 февраля или 1 марта, какая разница?
Правда, однажды в последних числах февраля к ним привезли необычную роженицу. Женщина сообщила, что она таролог и хочет, чтобы её малыш появился на свет именно 29 февраля. Мол, эта дата — одна из самых мистических в календаре, а дети, рождённые в этот день, будут наделены особой силой, гарантирующей успех во всех начинаниях. Это будут яркие лидеры с экстрасенсорными способностями.
Но всё вышло не так, как загадывала мама-таролог. Роды были для неё третьими, поздними, велик был риск осложнений. «Конечно, никаких гарантий, что малыш родится именно 29 февраля, мы ей не давали, — вспоминает Наталья. — Стимулировать роды, как хотела эксцентричная пациентка, врач категорически отказался, назвав подобные суеверия глупостью».
По словам Натальи, роды в итоге прошли успешно, на свет появился крепкий здоровый мальчик. Но родился он, когда пришёл срок, — 1 марта.
Евгения Бурцева из Владимира родилась 29 февраля, хотя должна была появиться на свет лишь в конце апреля. К тому же в роддоме умудрились потерять бирку малышки и случайно отдали девочку не той женщине. Хорошо, что мама Евгении сразу почувствовала, что в руках у неё чужой малыш, и забила тревогу. Медики вовремя разобрались и вернули Женю настоящей маме.
«В детстве мама всегда важные даты в календаре отмечала красным фломастером, и я каждый раз огорчалась, когда моего дня там не оказывалось. Выход нашёл папа — он просто стал в феврале подрисовывать 29-е число!» — рассказала Женя.
До 15 лет девочка принимала поздравления с днём рождения в первый день весны. А позже, спустя годы, узнав об истории с биркой в роддоме, решила, что будет праздновать только 29 февраля. Женя шутит, что в 2024 году ей исполнится всего девять лет. До сих пор друзья дарят ей смешные открытки, которые девушка принимает с благодарностью. Свой день рождения она любит. Но экстрасенсорных способностей за ней не замечали.
Ещё один день для счастья.
Когда начинают разговоры про коварство високосного года, в семье рязанцев Алексеевых только улыбаются. Для них 29 февраля — день совсем не лишний, ведь в этот день Владимир и Екатерина встретились.
«Жена моего друга вместе с Катей работала, и однажды я их подвозил. Не знаю, как это бывает, но сразу понял: это моя будущая жена. Но как познакомиться поближе, не знал, — признаётся Владимир. — Придумывал разные варианты, но всё было не то».
Как-то Володя поделился своими переживаниями со своей коллегой, и по счастливому стечению обстоятельств оказалась, что та хорошо знакома с Катей.
«Когда моя приятельница позвонила и сказала, что со мной хочет познакомиться некий молодой человек, я почему-то думала, что это кто-то из общих знакомых шутит — уж очень настойчиво предлагали встречу, — рассказывает Екатерина. — В моём плотном рабочем графике никак не получалось выкроить свободное время, около месяца встретиться не получалось. Когда наконец нашлось окошко, оказалось, это 29 февраля».
С этого дня Екатерина и Владимир вместе. Спустя год они поженились, сейчас воспитывают двоих детей.
«День рождения у меня 29 января, но со дня знакомства с Катей всем говорю, что 29 февраля», — шутит Володя.
В 2024 году чета Алексеевых готовится отметить 12-ю годовщину со дня знакомства. «Жалко, что 29 февраля так редко — только в третий раз будем отмечать наш праздник именно в “правильную” дату, — продолжает Владимир. — Кстати, мы оба родились в високосный год. И уверены: мнение о том, что это год испытаний, — ерунда».
А Марине Григорьевой с Бора Нижегородской области пришлось надолго отложить долгожданную свадьбу, чтобы бракосочетание не пришлось на високосный год. На этом категорически настояла мама невесты.
Марина и её будущий муж Сергей жили в соседних деревнях, познакомились на сельской дискотеке совсем юными, встречались год, потом Сергей ушёл в армию. Как только вернулся, сделал Марине предложение. Та была на седьмом небе от счастья!
«И тут мама говорит: “Год високосный, счастья вам не будет, в следующем году поженитесь, заодно любовь свою проверите”, — вспоминает Марина. — Я была в шоке — целый год ждать!» Ослушаться мать девушка не могла — она выросла в верующей семье, где слово родителей — закон.
И в следующем году, не високосном, дату свадьбы пришлось подбирать долго, чтобы не попадала на церковные посты и иные сакральные даты. В итоге поженились осенью.
Уже почти 30 лет Сергей и Марина счастливы, воспитали двоих сыновей, ждут внуков. Но могли бы быть счастливы и 31 год.
Важно.
Суеверия суевериями, но иногда «лишний» день мешает работе судьбоносных компьютерных программ. Оказывается, люди, родившиеся 29 февраля, при выходе на пенсию могут столкнуться с необычной проблемой. Говорят, компьютеры в социальных службах отказываются воспринимать редкую дату.
Однажды в такой нестандартной ситуации оказалась одна из жительниц Ярославля, этот случай в соцсетях описала её дочь: «У меня мама родилась 29 февраля. Когда она выходила на пенсию, год был не високосный. Но в соцфонде при внесении данных в компьютер система упорно твердила, что такой даты нет».
Нередко первым днём выплаты пенсии у человека становится день его рождения. Женщине, как рассказала её дочь, пришлось «оформляться на другое число — 1 марта». И системе стало всё понятно.
Компетентно.
Психолог Дарья Ветрова (Нижний Новгород):
"Понятно, что любой здравомыслящий человек не может строить свою жизнь, исходя из каких-то цифр и дат. Откладывание важных дел, событий на потом из-за високосного года — это на самом деле нежелание действовать и решать проблемы.
Если настраиваться на неудачу в любой год, то она неизбежна. Не надо быть экстрасенсом, чтобы сделать такие выводы: настрой играет огромную роль. Да, бывает, что тот или иной день у нас складывается не очень удачно, и порой лучше дела перенести. Но игнорировать целый год?
К конкретной дате 29 февраля я тоже отношусь скептически — так же, как и к пятнице, 13-го, а это совпадение в календаре встречается чаще. Иногда «особенный» день проходит незаметно, и вы даже не вспоминаете о «несчастливой» дате. А вот если с утра настраиваться на неприятности, они наверняка произойдут. Проведите как-нибудь такой эксперимент.
Знаю людей, которые, наоборот, например, свадьбы назначают на 13-е число, чтобы самим себе доказать: счастье не зависит от дат.
Есть, конечно, люди тревожные. Суеверия и приметы как раз дают им уверенность, что при соблюдении каких-то ритуалов они получат желаемое. То есть это тоже своеобразный настрой на успех".
Цифра на поступки не влияет.
Настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иерей Дионисий Чибиряев (Нижний Новгород):
"С точки зрения православной церкви любое увлечение нумерологией или подобными приметами — тяжёлый грех. На той же нумерологии построено огромное количество суеверий. Все они так или иначе ограничивают свободу личности и свободу выбора, а это самое главное для верующего человека.
Для православных христиан значительно важнее не приметы и суеверия, а единство с Богом, возможность ему доверять, а также вольно и свободно отвечать за свои поступки, дела, решения в жизни. Цифры на это влиять точно не могут.
Что касается високосного года, никаких особенностей, согласно православному календарю, в летоисчислении нет. Каждый год благоприятен для нашего спасения, расположен к радости от жизни. А любое испытание делает нас сильнее, терпеливее и предполагает проявление милосердия по отношению к другим людям. Всё, что происходит в нашей жизни, плохое или хорошее, дано нам, чтобы извлечь уроки и что-то понять".