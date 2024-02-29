Слишком длинный год. Как влияет на нашу жизнь 29 февраля?

До 15 лет девочка принимала поздравления с днём рождения в первый день весны. А позже, спустя годы, узнав об истории с биркой в роддоме, решила, что будет праздновать только 29 февраля. Женя шутит, что в 2024 году ей исполнится всего девять лет. До сих пор друзья дарят ей смешные открытки, которые девушка принимает с благодарностью. Свой день рождения она любит. Но экстрасенсорных способностей за ней не замечали.