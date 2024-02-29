Жителям воронежского Шилово показали, как выглядят временные укрытия

Кроме того, эксперты посетили подвальные помещения в нескольких многоэтажках на Теплоэнергетиков, сообщил руководитель ГЖИ Дмитрий Соломаха в своем телеграм-канале.
Отмечается, что проверочные мероприятия организовали по поручению губернатора Александра Гусева.
По словам Дмитрия Соломахи, содержание подвалов в чистоте и порядке — это задача управляющей компании. Одна из УК показала, как приспособила подвалы многоэтажек к чрезвычайным ситуациям.
Подвальные помещения оказались оборудованными скамейками, освещением, а также запасом воды.