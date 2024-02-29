В Иркутской области стало больше контрабанды

Не все проходят проверку. Пассажиров часто ловят при попытке ввезти в страну предметы, которые ввозить запрещено, или нужно декларировать. В списке «контрабанды» преимущественно сигареты, насвай — жевательная табачная смесь, валюта на сумму более 10 тыс. долларов, алкоголь (без декларации разрешается провезти не более трёх литров на человека).



Благодаря разъяснительной работе административных дел из-за попытки ввезти незадекларированные насвай и сигареты по сравнению с 2022 годом стало меньше на 34%. Но при этом общее число дел — увеличилось. Причина этого роста, на первый взгляд, — неожиданная.



«Виноват» технический прогресс: в наши дни нет необходимости приходить в турагентство, чтобы купить путёвку — достаточно ткнуть пальцем в экран смартфона, — говорит таможенник. — Оборотная сторона медали в том, что если раньше турагенты подробно объясняли клиентам, что можно ввозить, а что нельзя, то сегодня люди путешествуют на свой страх и риск. Покупают по незнанию что-то запрещённое — и это оборачивается проблемами.