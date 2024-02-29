В Иркутской области стало больше контрабанды

Частичная легализация лёгких наркотиков в Таиланде может обернуться для туристов угрозой тюремного заключения, а сувенир в чемодане — крупным штрафом. Начальник Иркутской таможни Сергей Сабанцев рассказал irk.aif.ru о самых распространённых нарушениях, которые граждане вольно или невольно допускают при пересечении границы.
Кому легализация, а кому — статья
Часто попадаются с различной экзотикой. В прошлом году на границе у незадачливых туристов изымали шашлычки из скорпиона, мясо страуса и даже дерево бонсай высотой в полуметра. В основном, такое везут из Вьетнама или Таиланда — для себя, в подарок, однажды — как аксессуары для фотосессии.
Два уголовных дела о контрабанде наркотиков стали результатом изменения законов в Таиланде — там частично легализовали марихуану. Туристы, возвращаясь в Россиию, везли с собой специальные мельницы для измельчения наркотика — «гриндеры». Сами мельницы ввозить можно, но в них оставалось достаточно запрещённого вещества, чтобы привлечь владельцев к уголовной ответственности.
Были и случаи сознательной контрабанды. В прошлом году Иркутская таможня выявила 11 фактов незаконного ввоза физлицами наркотиков из Таиланда, Таджикистана, Узбекистана, Китая. А из Казахстана и Индии запрещённые вещества пытались послать почтой. В общей сложности изъяли 1,5 кг. Помимо наркотиков в эту статистику попали средства для похудения с сильнодействующим веществом — сибутрамином.
Не проходят проверку
«В Иркутской области есть три направления, по которым пассажиры и грузы пересекают государственную границу, — отмечает Сергей Юрьевич. — Это аэропорты Иркутска и Братска, автомобильное и железнодорожное. Больше всего нарушений выявляют у пассажиров авиатранспорта и при экспорте леса по железной дороге. Из Братска в прошлом году вылетел только один рейс за рубеж, а вот трафик через иркутский аэропорт растёт. В 2023 году число вылетевших и приземлившихся самолётов выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022-м. В основном, это связано с возобновлением регулярного авиасообщения с Китаем и Вьетнамом. Ожидаем, что поток пассажиров через границу до конца года достигнет допандемийного уровня — 700 тыс. человек».
Не все проходят проверку. Пассажиров часто ловят при попытке ввезти в страну предметы, которые ввозить запрещено, или нужно декларировать. В списке «контрабанды» преимущественно сигареты, насвай — жевательная табачная смесь, валюта на сумму более 10 тыс. долларов, алкоголь (без декларации разрешается провезти не более трёх литров на человека).
Благодаря разъяснительной работе административных дел из-за попытки ввезти незадекларированные насвай и сигареты по сравнению с 2022 годом стало меньше на 34%. Но при этом общее число дел — увеличилось. Причина этого роста, на первый взгляд, — неожиданная.
«Виноват» технический прогресс: в наши дни нет необходимости приходить в турагентство, чтобы купить путёвку — достаточно ткнуть пальцем в экран смартфона, — говорит таможенник. — Оборотная сторона медали в том, что если раньше турагенты подробно объясняли клиентам, что можно ввозить, а что нельзя, то сегодня люди путешествуют на свой страх и риск. Покупают по незнанию что-то запрещённое — и это оборачивается проблемами.
Другое распространённое нарушение — попытка провести холодное оружие: ножи, кастеты. В основном их везут как подарки или сувениры. В прошлом году появились новые основания для возбуждения административных дел. Действующее законодательство запрещает частным лицам ввозить продукцию животного и растительного происхождения, поэтому возбуждалось много дел на иностранных граждан (в основном, из Средней Азии). Гости пытались провезти через границу мясо, мёд, молочку и другие продукты".
«Хотелось бы призвать граждан серьёзнее готовиться к зарубежным поездкам, — подчёркивает Сергей Сабанцев. — На сайте таможни легко найти перечень товаров, которые совсем нельзя ввозить или надо декларировать при пересечении границы. Немного внимательности — и ничто не испортит ваш отдых или деловой визит».
КСТАТИ
Основные «коммерческие» нарушения связаны с экспортом леса. Таможенники возбудили 470 административных и 28 уголовных дел. Уголовную статью применяют, если экспортёр пытался незаконно вывезти древесины больше, чем на 100 тыс. рублей (это примерно одна десятая вагона). По таким статьям за прошлый год пресекли вывоз за рубеж стратегических ресурсов на 11 тыс. кубометров, в общей сложности это более 100 вагонов.
С прошлого года в Иркутской таможне создали новое подразделение — в сотрудничестве с другими ведомствами его сотрудники ищут незаконную продукцию не на границе, а на внутреннем рынке. В 2023 году за 39 рейдов у недобросовестных продавцов изъяли более 8,5 тысяч единиц продукции неясного происхождения: одежды, обуви, продуктов. Общая стоимость изъятого — 4,8 млн рублей. В том числе в табачных киосках Ангарска обнаружили более 6 тысяч пачек немаркированных сигарет, а по всей области — 380 кг санкционных сыров.