В Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали на 30 тысяч рублей

В Красноярском крае главу Еловского сельсовета оштрафовали за несвоевременную оплату работ по контракту. Руководитель заплатил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
В ведомстве пояснили, в 2021 году администрация заключила договор на поставку оборудования для спортивно-игровой площадки. Подрядчик все работы сделал, но взамен так ничего и не получил. 117 тысяч рублей удалось взыскать только после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в ведомстве, нарушение сроков оплаты произошло исключено из-за «ненадлежащего исполнения главой муниципального образования своих полномочий».