В Красноярском крае главу сельсовета оштрафовали на 30 тысяч рублей

В ведомстве пояснили, в 2021 году администрация заключила договор на поставку оборудования для спортивно-игровой площадки. Подрядчик все работы сделал, но взамен так ничего и не получил. 117 тысяч рублей удалось взыскать только после вмешательства прокуратуры.