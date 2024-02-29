Электронный формат постановки на очередь в детский сад введут к 1 июля 2024

В Беларуси электронный формат постановки на очередь в детские сады введут к 1 июля 2024-го. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, пишет БелТА.
В частности, говоря об обеспечении доступности и качества образования, Петришенко сказал о необходимости завершения до 1 июля перевода в электронный формат постановки детей на учет для предоставления места в детсадах.
— Это снимет проблему для родителей в постановке детей на такой учет, обеспечит его прозрачность. Решить задачу необходимо до 1 июля, — подчеркнул вице-премьер.
Кроме того, Петришенко потребовал, чтобы все дошкольники в Беларуси были в одинаковых условиях. Мол, новые детсады обустраивают «по последнему слову техники». Однако не должны страдать дети, посещающие детсады более ранних сроков постройки.