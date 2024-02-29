В марте красноярцы смогут увидеть комету Понса-Брукса. Об этом сообщает Сергей Веселков, руководитель обсерватории Университета Решетнева.
Комета Понса-Брукса — короткопериодическая комета из семейства Галлея. В 1812 году ее открыл французский астроном Жан-Луи Понсом, но затем космический объект был утерян. В 1883 году комету случайно обнаружил британский астроном Уильям Брукс.
Искать небесную странницу надо вечером в западной части неба (в Красноярске это в направлении поселка Емельяново). 13 марта ее блеск будет около 6,5m, а высота над горизонтом 25 — 30 градусов. Ярче комета станет в апреле.
Напомним, что подобные объекты лучше наблюдать за городом, вдали от засветки.