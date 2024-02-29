В Ленинском округе Иркутска очищают от снега крыши многоквартирных домов

«В этом году из-за большого количества осадков на крышах скопилось много снега. Уже очищены кровли и козырьки над подъездами у более 120 домов, внутриквартальные проезды — у 350. Работа ведется под контролем комитета по управлению Ленинским округом. Специалисты ежедневно проверяют качество ее выполнения», — отметила заведующая сектором муниципального жилищного контроля комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Екатерина Филатова.