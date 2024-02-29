В Ленинском округе Иркутска очищают от снега крыши многоквартирных домов

График сформирован с 15 января. Работы на объектах жилищного фонда планируют завершить до 30 марта. Снег убирают для предотвращения образования сосулек. Кроме этого, управляющие организации устраняют накаты на дорогах, очищают тротуары и площадки входных групп.
«В этом году из-за большого количества осадков на крышах скопилось много снега. Уже очищены кровли и козырьки над подъездами у более 120 домов, внутриквартальные проезды — у 350. Работа ведется под контролем комитета по управлению Ленинским округом. Специалисты ежедневно проверяют качество ее выполнения», — отметила заведующая сектором муниципального жилищного контроля комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Екатерина Филатова.
«Раньше было меньше автомобилей и укатывание дороги происходило не так сильно, дворник мог вручную расчистить двор. Сейчас это сделать практически невозможно, приходится применять специализированную технику», — прокомментировал генеральный директор ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Андрей Тугарин.
Такие работы проводятся во всех районах Иркутска. В комитетах по управлению округами имеются графики очистки крыш многоквартирных домов. По всем вопросам, которые касаются уборки дворов, жители могут обратиться по телефонам: Правобережный округ — 24−11−20, Свердловский округ — 52−03−50, Октябрьский округ — 52−02−48, Ленинский округ — 52−02−23.