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В Ленинском округе Иркутска очищают от снега крыши многоквартирных домов

Иркутск, НИА-Байкал — В Ленинском районе Иркутска более 20 управляющих компаний ежедневно очищают от снега крыши многоквартирных домов и проводят уборку внутриквартальных проездов и дворовых территорий.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

График сформирован с 15 января. Работы на объектах жилищного фонда планируют завершить до 30 марта. Снег убирают для предотвращения образования сосулек. Кроме этого, управляющие организации устраняют накаты на дорогах, очищают тротуары и площадки входных групп.

«В этом году из-за большого количества осадков на крышах скопилось много снега. Уже очищены кровли и козырьки над подъездами у более 120 домов, внутриквартальные проезды — у 350. Работа ведется под контролем комитета по управлению Ленинским округом. Специалисты ежедневно проверяют качество ее выполнения», — отметила заведующая сектором муниципального жилищного контроля комитета по управлению Ленинским округом администрации Иркутска Екатерина Филатова.

За несколько дней до начала таких мероприятий на входных дверях или стендах размещают объявления, предупреждая жителей о необходимости убрать с проезжей части свои автомобили и по возможности не выходить на территорию двора.

«Раньше было меньше автомобилей и укатывание дороги происходило не так сильно, дворник мог вручную расчистить двор. Сейчас это сделать практически невозможно, приходится применять специализированную технику», — прокомментировал генеральный директор ООО «Северное управление жилищно-коммунальными системами» Андрей Тугарин.

Такие работы проводятся во всех районах Иркутска. В комитетах по управлению округами имеются графики очистки крыш многоквартирных домов. По всем вопросам, которые касаются уборки дворов, жители могут обратиться по телефонам: Правобережный округ — 24−11−20, Свердловский округ — 52−03−50, Октябрьский округ — 52−02−48, Ленинский округ — 52−02−23.

ЖКХ