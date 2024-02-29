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Март в Приморье начнется с морозов: температура опустится до −24

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ФедералПресс. Весна в Приморье начнется с похолодания. В некоторых районах температура воздуха опустится до −24 градусов.
Сейчас в Олбани: +1° 13 м/с 59% 750 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 1 марта, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона, в отдельных районах сохранится небольшой и умеренный снег. Местами усилится северо-западный ветер. В первый день календарной весны смещающаяся на край волна холода принесет с собой понижение температурного фона», — передает Примпогода.

Ночью температура воздуха будет в пределах −19…-8 градусов, в горных районах до −24. Днем будет −10…-3 градусов.

Во Владивостоке 1 марта будет холодно. Возможна облачность и небольшой снег, будет дуть северо-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до −11…-8 градусов. Днем станет теплее всего на три градуса.

Напомним, в ближайшие выходные в Приморье ожидается очередное похолодание и осадки. По прогнозам синоптиков, некоторые районы окажутся во власти циклона. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.