Март в Приморье начнется с морозов: температура опустится до −24

«В пятницу, 1 марта, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона, в отдельных районах сохранится небольшой и умеренный снег. Местами усилится северо-западный ветер. В первый день календарной весны смещающаяся на край волна холода принесет с собой понижение температурного фона», — передает Примпогода.
Ночью температура воздуха будет в пределах −19…-8 градусов, в горных районах до −24. Днем будет −10…-3 градусов.
Во Владивостоке 1 марта будет холодно. Возможна облачность и небольшой снег, будет дуть северо-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до −11…-8 градусов. Днем станет теплее всего на три градуса.
Напомним, в ближайшие выходные в Приморье ожидается очередное похолодание и осадки. По прогнозам синоптиков, некоторые районы окажутся во власти циклона. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.