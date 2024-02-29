Март в Приморье начнется с морозов: температура опустится до −24

«В пятницу, 1 марта, погоду в Приморье будет определять тыловая часть циклона, в отдельных районах сохранится небольшой и умеренный снег. Местами усилится северо-западный ветер. В первый день календарной весны смещающаяся на край волна холода принесет с собой понижение температурного фона», — передает Примпогода.