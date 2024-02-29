Скончалась педагог омской СОШ № 55 Марина Романова

В минувшую среду, 28 февраля 2024 года, не стало учителя начальных классов Марины Романовой. Она скончалась на 60-м году жизни.
Согласно официальному сайту образовательной организации, общий стаж педагога достиг 40 лет. Ровно три десятилетия Марина Львовна отдала преподаванию в 55-й школе.
В последний путь Марину Львовну Романову проводят 2 марта 2023 года. Мероприятие пройдет с 10 до 11 часов в зале прощаний на Олега Кошевого, 94.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Марины Львовны Романовой.