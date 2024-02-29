Набережная у Хабаровска станет самой протяженной на Дальнем Востоке

— План развития включает в себя объединение двух существующих частей набережной Амура. Это требует преобразования и улучшения значительной части прибрежной территории, расположенной к югу от существующей набережной в центре города. Берег Амура, который простирается к бетонной дамбе, обеспечивающей защиту от наводнений южного района Хабаровска, будет преобразован в пешеходную и парковую зону. Этот протяженный участок береговой линии сам по себе представляет собой практически готовую набережную, требующую благоустройства и современного оформления. Набережная Хабаровска станет самой протяженной на Дальнем Востоке, ее протяженность составит девять километров. Реализация проекта запланирована до 2029 года с общим объемом инвестиций в размере 12 миллиардов рублей, — сказал директор департамента социального развития минвостокразвития России Григорий Смоляк.