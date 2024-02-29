Набережная у Хабаровска станет самой протяженной на Дальнем Востоке

В ДФО стартовала работа по реализации 22 долгосрочных планов развития городов и агломераций. В Хабаровском крае начата реализация одного из флагманских проектов — строительство объединенной пешеходной набережной, в рамках масштабного проекта по реновации городов. Проект планируют завершить до 2029 года.
Проектировщики видят речной фасад Хабаровска как яркое и удобное пространство для жителей и гостей города. Планируется создание современных зон отдыха у воды. Вдоль набережной возведут новые жилые и коммерческие кварталы.
Строительство набережной стало ключевым проектом в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Хабаровска.
— План развития включает в себя объединение двух существующих частей набережной Амура. Это требует преобразования и улучшения значительной части прибрежной территории, расположенной к югу от существующей набережной в центре города. Берег Амура, который простирается к бетонной дамбе, обеспечивающей защиту от наводнений южного района Хабаровска, будет преобразован в пешеходную и парковую зону. Этот протяженный участок береговой линии сам по себе представляет собой практически готовую набережную, требующую благоустройства и современного оформления. Набережная Хабаровска станет самой протяженной на Дальнем Востоке, ее протяженность составит девять километров. Реализация проекта запланирована до 2029 года с общим объемом инвестиций в размере 12 миллиардов рублей, — сказал директор департамента социального развития минвостокразвития России Григорий Смоляк.
Набережная станет уникальным городским пространством. Она будет органично вписываться в сложные контуры береговой линии, представляя собой непрерывную прогулочную аллею и в определенных участках выходящую на пешеходные мосты над Амуром. Проект предусматривает создание безопасной инфраструктуры с пандусами для доступа к реке. Вдоль набережной расположат элементы малой архитектуры, освещение, зеленые насаждения, велодорожки, пристань, амфитеатр, места общественного питания и «Музей Воды».