Красноярские хирурги восстановили стопу девушки после серьезного ожога

«Во-первых, я стала чувствовать себя комфортнее при ходьбе. Во-вторых, улучшился эстетический вид, что для меня важно. В-третьих, увеличился размер ноги, так как до этого отличие было на два размера, и стало намного удобнее подбирать обувь. Мечта, конечно же, сбылась. Раньше я не могла надеть открытую обувь и туфли, в первую очередь, из-за того, что кожа была стянута и при ходьбе в туфлях я испытывала сильный дискомфорт. Но для того, чтобы достичь идеала, нужно сделать еще одну операцию».