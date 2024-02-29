Красноярские хирурги восстановили стопу девушки после серьезного ожога

Хирурги Красноярской краевой клинической больницы успешно провели сложную реконструктивную пластику стопы 17-летней девушки, которая в детстве получила тяжелый ожог. В возрасте 2 лет Аня, запнувшись о провод, опрокинула на себя чайник с кипятком. В результате сильно пострадала нога и перестала расти — поражение было очень глубоким, из-за чего практически всю стопу стянуло рубцовой тканью.
Сразу после случившегося врачи ожогового центра провели девочке операцию, но, несмотря на их старания, на тот момент больше сделать было ничего нельзя. В итоге несколько лет Аня мучилась с дефектом стопы, не могла носить красивую обувь и ходить на каблуках.
«Мы убрали рубцовую ткань, которая не давала возможности выпрямить стопу, для этого пришлось брать лоскуты кожи с бедра пациентки, потому что нам была нужна кожа с функцией растяжения. Далее мы установили специальный аппарат на пальцы стопы, который помог вывести их из состояния сгибания. Когда пальцы разогнулись, вышли из состояния скукоженности, появился объем движения, стопа автоматически удлинилась на несколько сантиметров за счет того, что суставы вышли из состояния подвывиха. Сейчас мы готовимся к завершающему этапу операции, после которого стопа окончательно приобретет естественную форму».
«Во-первых, я стала чувствовать себя комфортнее при ходьбе. Во-вторых, улучшился эстетический вид, что для меня важно. В-третьих, увеличился размер ноги, так как до этого отличие было на два размера, и стало намного удобнее подбирать обувь. Мечта, конечно же, сбылась. Раньше я не могла надеть открытую обувь и туфли, в первую очередь, из-за того, что кожа была стянута и при ходьбе в туфлях я испытывала сильный дискомфорт. Но для того, чтобы достичь идеала, нужно сделать еще одну операцию».
Врачи говорят, что в результате реконструктивной операции пациентка сможет равномерно естественно распределять вес при ходьбе, носить обувь на каблуках и чувствовать себя абсолютно комфортно, забыв о детской о травме.