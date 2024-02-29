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Красноярец Дмитрий Логинов стал победителем этапа Кубка России по сноуборду

Трёхкратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов выиграл золотую медаль в дисциплине «параллельный слалом».

Красноярец Дмитрий Логинов стал победителем VI этапа Кубка России по сноуборду в параллельном слаломе. Соревнования проходили в Таштаголе Кемеровской области.

Трёхкратный чемпион мира по сноуборду Логинов выиграл золотую медаль в дисциплине «параллельный слалом». Серебро заработал Илья Витюгов из Челябинской области, а бронзу получил представитель Московской области Дмитрий Карлагачев.

В дисциплине «параллельный слалом-гигант» Логинов завоевал серебряную медаль. Обойти его смог лишь спортсмен из Башкортостана Всеволод Мартынов, бронза у Дмитрия Карлагачева.

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