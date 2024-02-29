В Ижморском округе столкнулись и загорелись два грузовика

Как сообщает полиция Кузбасса, около 11.10 часов на 353 километре автодороги Р-255 «Сибирь» (Ижморский район) столкнулись два грузовых автомобиля, в результате чего оба загорелись.
Этот участок дороги полностью перекрыли и выставили экипажи ДПС. Пока организовано реверсивное движение.
«Просим водителей учитывать данное обстоятельство при планировании поездки. Более подробная информация о пострадавших и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия будет сообщена дополнительно», — отписались полицейские.
Объехать место ДТП можно по 376 километру: пгт Ижморский — выезды в направлении Яи, Анжеро-Судженска и далее на Кемерово и при движении со стороны г. Кемерово по развилке на 308 километре автодороги в направлении трассы «Кемерово — Анжеро-Судженск».