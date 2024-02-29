В Ижморском округе столкнулись и загорелись два грузовика

Объехать место ДТП можно по 376 километру: пгт Ижморский — выезды в направлении Яи, Анжеро-Судженска и далее на Кемерово и при движении со стороны г. Кемерово по развилке на 308 километре автодороги в направлении трассы «Кемерово — Анжеро-Судженск».