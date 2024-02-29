В Красноярске 1 марта начнется второй этап благоустройства парка «Сибсталь»

Об этом рассказали в администрации города.
Стало известно, что в первый весенний день в Красноярске начнется второй этап ремонта парка «Сибсталь». В это время будут закупаться все необходимые материалы, оборудование и уличная мебель. Когда в городе потеплеет, то работы будут проводить уже на улице.
Вскоре в парке оборудуют новую детскую площадку, она будет третьей. На ней смогут резвиться и играть дети от 8 до 14 лет. Для спортивных игр появится футбольное поле, для развлекательных программ оборудуют сценический комплекс.
Общая стоимость работ составит 25 млн рублей.