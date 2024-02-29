Кому за 300

«В 2024 году мы продолжаем использовать запоминающийся бренд юбилея в коммуникациях: он остался в оформлении социальных сетей 300-летия, его можно увидеть на общественном транспорте и других носителях. Продолжают поступать запросы от бизнеса на использование логотипа и его отдельных элементов. Востребованность остается», — рассказала госпожа Платонова.



В ноябре 2021 года был утвержден проект брендбука к 300-летию Перми, на основе которого были разработаны правила использования фирменных элементов для сувенирной продукции, оформления общественных пространств и брендирования мероприятий, посвященных юбилею города. Позже АНО «Агентство новых технологий», которая занималась подготовкой к празднованию, зарегистрировала товарный знак «300 Триста лет Перми». Использование бренда сегодня свободное и бесплатное, единственное условие — соблюдение требований брендбука и согласование макетов брендирования с краевыми властями.



В 2022—2023 годах Агентство новых технологий, правообладатель фирменного стиля, выдало 220 разрешений на использование бренда на продукции пермских и российских производителей. Это и сувенирная продукция, и использование в упаковке, и оформление пространств. Фирменный стиль юбилея активно использовался в оформлении города в течение 2022−2023 годов. Выпускалась полиграфическая продукция, проводилось несколько кампаний на наружной рекламе, оформлен аэропорт.



«Фирменный стиль юбилея стал на какое-то время визуальной маркой и города, и региона», — считает Алла Платонова. Она отметила, что также был разработан и использовался фирменный стиль слогана «Все реально!», был отдельный брендбук новогодних событий начала 2023 года, стилистические решения которого использовались и в этом году.



Как рассказали в Агентстве новых технологий, отдельных исследований об узнаваемости бренда не проводилось, но отклик от бизнеса, общественных организаций, государственных учреждений говорит о его востребованности.



«300-летие не закончилось в 2023 году, продолжаются события, созданные специально к юбилею, вводятся в эксплуатацию инфраструктурные объекты — там тоже будет присутствовать бренд юбилея», — отметила министр культуры.



Ранее о необходимости создания нового, «послепраздничного» логотипа заявляли депутаты Законодательного собрания Пермского края. «Сейчас идет проработка событийной программы на 2024-й и последующие годы, после этого будем принимать решение о необходимости создания единого бренда», — уточнила Алла Платонова.



Пока же власти планируют наряду с юбилейным логотипом использовать федеральный бренд, разработанный к Году семьи. Федеральный брендбук власти Прикамья намерены применять вместе с новым регио­нальным слоганом «Когда мы вместе — все реально!».



Любовь Акимова, директор PR-агентства «Март», считает, что за прошедший год бренд «Пермь 300» стал узнаваемым. «Для этого было приложено много усилий, историю активно поддержал бизнес, используя юбилейный лого в своих пиар-кампаниях. В первую очередь я говорю о фирменной символике: лого с цифрой 300 на алом фоне и надписи “300 лет Перми”», — отмечает госпожа Акимова. Поэтому, по ее словам, понятно желание власти продлить атмосферу праздника. «Наполнение бренда новыми смыслами само по себе не новое решение. Но мне кажется, что в случае со слоганом “Когда мы вместе — все реально!” этого пока не произошло. Не уверена, что сам слоган “все реально” запомнился пермякам как часть юбилейного бренда. И приставка “Когда мы вместе” не дала наполнения новым смыслам про семью и семейные ценности. Контекст этой фразы шире: он и про семью, и про команду, и про взаимную поддержку, и в целом про любое сообщество», — полагает эксперт.



PR-консультант Борис Майоров также считает, что в истории с юбилеем города бренд не играл значимой роли. «В Перми есть запрос общества на какие-то яркие, позитивные общественные идеи, каким был 300-летний юбилей. И поэтому попытаться сделать продолжение с какой-то обновленной темой, безусловно, стоит. На мой взгляд, слоган в прошлом не играл главной роли в процессе и в этом не будет. Можно его хвалить или ругать, но точно не стоит переоценивать. Успех юбилейных мероприятий обеспечивали не слоган или логотип, а кипучая энергия, с которой тема 300-летия продвигалась. Успешными были бесплатные концерты и проекты по благоустройству. Если их удастся продолжить, это снова будет заметно жителям города», — полагает господин Майоров.



Гендиректор маркетингового агентства «Черная икра» Андрей Брюхов отметил, что бренд состоит из названия, логотипа и слогана. «“Все реально” — нейтральный, динамичный, краткий, мотивирующий слоган, который многим подходит. Найдутся и те, кому не подходит, но это меньшинство», — считает эксперт. По его словам, слогану не хватает связи с историей, какого-то глубинного смысла. Однако он подтверждает, что позиционировать Пермь — тяжелая задача. «Пермь — это заводы, балет, роботы, красивые девушки. Это сложная тема — все объять и всем угодить», — говорит Андрей Брюхов. Он отметил, что хотя есть компании, которые все еще эксплуатируют юбилейный логотип, повсеместного его использования в городе не наблюдается. По словам господина Брюхова, созданный бренд должен быть «долгоиграющим». «Есть такое понятие “айдентика” — это высший пилотаж, когда словесно-графическая суть живет во времени и пространстве. Элементы айдентики обычно закладываются заранее. Теоретически это можно доработать и докрутить. Это можно и нужно сделать», — уверен эксперт.



Ирина Суханова.