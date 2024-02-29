Весна близко. В лесах под Петербургом начали просыпаться енотовидные собаки

Историческая родина этих животных — Дальний Восток, поэтому их также называют уссурийскими лисицами. Оттуда их завезли в европейскую часть России в первой половине XX века, и они успешно прижились. В Ленинградской области обитает более 5 тысяч енотовидных собак, встречаются они и в Петербурге.