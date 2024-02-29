Весна близко. В лесах под Петербургом начали просыпаться енотовидные собаки

В Ленинградской области начали просыпаться енотовидные собаки, сообщает в последний день зимы, 29 февраля, биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре». Это единственные представители семейства псовых, которые проводят зиму во сне.
Фотоловушка сняла животных ночью: они активны именно в тёмное время суток.
Это семейная пара. Осенью енотовидные собаки образуют стабильные пары и вместе погружаются в зимний сон. Во время оттепели они могут ненадолго просыпаться, а при наступлении морозов снова уходят в спячку.
Историческая родина этих животных — Дальний Восток, поэтому их также называют уссурийскими лисицами. Оттуда их завезли в европейскую часть России в первой половине XX века, и они успешно прижились. В Ленинградской области обитает более 5 тысяч енотовидных собак, встречаются они и в Петербурге.
В Петербург, напомним, уже возвращаются первые перелетные птицы — скворцы. В Шушарах готовятся зацветать подснежники. А в Юнтолово из-под земли на снег вылез крот.