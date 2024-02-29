Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Метеорологическая весна в Самарской области наступит в конце марта

Однако ультраполярные вторжения возможны даже в апреле.
Сейчас в Олбани: -2° 10 м/с 46% 751 мм рт. ст. +1°
Источник: CityTraffic.ru

Синоптики Центра ФОБОС рассказали, что зима 2023−2024 гг. в европейской части страны была почти на градус холоднее обычного (0,9 градуса): самым холодным оказался январь — минус 3,9 градуса ниже нормы.

В декабре было морознее обычного на 0,1 градуса, в феврале — теплее обычного на 1,2 градуса. Осадков уходящей зимой выпал на 18% больше нормы, и сугробы оказались выше среднего на 55%.

В марте-2024 метеорологи прогнозируют погодные качели: интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями. Ожидаются снегопады и метели. В первом весеннем месяце — в начале и в конце — европейскую часть РФ атакуют два арктических вторжения.

Более того, даже в апреле вероятны мощные ультраполярные вторжения — проникновение холодного воздуха из арктической зоны в умеренные широты с северо-востока на юго-запад.

Приход метеорологической весны (переход среднесуточной температуры воздуха через 0 в сторону положительных значений) ожидается к концу марта.

По данным гисметео, в Самарской области это произойдет 25 марта.