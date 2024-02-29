Технические работы в МФЦ Крыма: прием заявителей временно остановят

«Уважаемые крымчане! Акцентируем ваше внимание, что 15 марта 2024 года региональные офисы (ТОСП) “Мои Документы” в связи с техническими работами в АИС МФЦ не будут осуществлять прием заявителей. Просим учитывать данную информацию при планировании посещения наших офисов», — говорится в сообщении.