Технические работы в МФЦ Крыма: прием заявителей временно остановят

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. В связи с техническими работами в автоматической информационной системе МФЦ прием граждан не будет осуществляться 15 марта. Об этом сообщил официальный портал службы.
«Уважаемые крымчане! Акцентируем ваше внимание, что 15 марта 2024 года региональные офисы (ТОСП) “Мои Документы” в связи с техническими работами в АИС МФЦ не будут осуществлять прием заявителей. Просим учитывать данную информацию при планировании посещения наших офисов», — говорится в сообщении.
Сообщается также, что 6 марта в связи с отключением электроэнергии не будет работать центр «Мои документы» в поселке Первомайский по адресу: пер. Садовый, д. 4А.
Обратиться с вопросами по поводу записи или переноса приема можно по телефонам контакт-центра «МФЦ»: 8 (3652) 604−920 (многоканальный),