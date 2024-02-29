Стало известно, каким будет начало весны в Воронеже

Воронежцам рассказали, каким будет начало весны в городе, данные регионального Гидрометцентра.
1 марта прогнозируют переменную облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят 3−8 м/с. Температура ночью будет варьироваться от −4° до −6°, днём — от +2° до +4°.
2 марта синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночные порывы юго-восточного ветра утихнут и составят 2−7 м/с. Днём их сменят порывы восточного ветра — 5−10 м/с. Температура ночью составит −5°, днём — +2°.