В Волгограде предупредили о передающейся мышами лихорадке

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это острое инфекционное заболевание. В Волгоградской области каждый год регистрируют несколько случаев заболевания, которое поражает почки и кровеносные сосуды.
Источниками лихорадки являются грызуны. Мыши особенно активно летом и весной. Заразиться инфекций можно воздушно-пылевым путем, через еду, при непосредственном соприкосновении с грызунами.
Симптомы лихорадки:
повышение температуры до 38−40 градусов, мигрень, озноб, тошнота, ощущение слабости в теле, могут появиться боли в пояснице и животе, дискомфорт в глазах и снижение остроты зрения.
Методы профилактики:
проведение регулярной влажной уборки помещений, их проветривание в течение дня, соблюдение личной гигиены: регулярно мыть руки, носить маску и дезинфицировать поверхности, с которыми часто контактируете.соблюдение правил безопасности при контакте с животными.
Эти меры помогут минимизировать риск заболевания и защитят вас и ваших близких от развития инфекционных заболеваний.