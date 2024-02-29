Узбекистанки лидируют среди иностранных невест в Турции

Согласно данным Турецкого статистического института (TUIK), в 2023 году в Турции зарегистрировано 6 345 браков с участием иностранных женихов, а также 31 029 — с участием иностранных невест.
Статистика показывает увеличение невест из Узбекистана начиная с 2014 года — в тот год замуж вышли 560 узбекских женщин, а в 2023 году это число выросло до 3 716. Таким образом, узбекистанки заняли первое место в этом показателе, обойдя сирийских девушек (3 519), лидирующих с 2015 года.
За девушками из Сирии следуют женщины из Азербайджана (2 818), России (2 339) и Германии (2 243), что подчеркивает многообразие национальностей в узком контексте бракосочетаний в стране.
Среди иностранных женихов с 2009 года стабильно лидируют немцы, в 2023 году они женились на 1 387 турчанках. За ними идут сирийцы (1 219), австрийцы (326), афганцы (316) и азербайджанцы (254).
К сожалению, есть случаи, когда, выйдя замуж в Турции, женщина попадает в Сирию и вступает в ряды террористов.