Узбекистанки лидируют среди иностранных невест в Турции

Статистика показывает увеличение невест из Узбекистана начиная с 2014 года — в тот год замуж вышли 560 узбекских женщин, а в 2023 году это число выросло до 3 716. Таким образом, узбекистанки заняли первое место в этом показателе, обойдя сирийских девушек (3 519), лидирующих с 2015 года.