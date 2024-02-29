Беркович: Нижний Новгород заслуживает нового здания театра оперы и балета

«Театр оперы и балета — номер один по продаже билетов, но при этом его посещаемость нужно поднимать. 140 тысяч человек посетили театр за прошлый год», — сказал замгубернатора. «Вся страна наблюдает за развитием в культурном плане Нижегородской области. Поставленные задачи постараемся выполнить. Надеюсь, что моего опыта для этого хватит. Безусловно, Нижегородский театр оперы и балета заслуживает большого внимания», — добавил Айрат Тухватуллин.