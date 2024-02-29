Беркович: Нижний Новгород заслуживает нового здания театра оперы и балета

Работа над архитектурной концепцией нового здания театра оперы и балета ведется в Нижнем Новгороде, об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции, посвященной премьере оперы «Похищение из сераля» (18+) В. А. Моцарта, 28 февраля.
Разработка концепции займет несколько месяцев, затем региональные власти будут добиваться федеральной поддержки, а также помощи меценатов. Основной участок для строительства здания театра рассматривается в зоне Гребного канала.
«Нижний Новгород заслуживает нового здания театра оперы и балета, которое должно быть построено через пять лет», — подчеркнул Олег Беркович.
В ходе мероприятия журналистам был представлен новый директор Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Им стал Айрат Тухватуллин, который около 30 лет занимается театральной деятельностью. За его плечами руководство многими государственными театрами.
«Закончился переходный период в жизни театра. Мы с Татьяной Мавриной прошли долгий и сложный путь. Сейчас наступает другой этап с новыми задачами».
По его словам, одними из главных целей коллектива театра на ближайшие годы является продвижение и гастрольная деятельность по странам БРИКС.
«Театр оперы и балета — номер один по продаже билетов, но при этом его посещаемость нужно поднимать. 140 тысяч человек посетили театр за прошлый год», — сказал замгубернатора. «Вся страна наблюдает за развитием в культурном плане Нижегородской области. Поставленные задачи постараемся выполнить. Надеюсь, что моего опыта для этого хватит. Безусловно, Нижегородский театр оперы и балета заслуживает большого внимания», — добавил Айрат Тухватуллин.