Мэр Новокузнецка рассказал о будущих микрорайонах и новом городе

В эфире программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов рассказал о планах застройки города и создания нового «города в городе». Так, речь шла про 5, 6 и 7 микрорайоны. В 5 появится гоночный городок, 7 уже развивается, а 6 пока только примерно визуализирован.
Для микрорайона «Озёрный» площадью 27 гектаров, например, сейчас формируют соответствующие документы и готовят планировочные решения. В марте объявят аукцион на право участия в конкурсе на реализацию комплексного развития территории. Объём жилья тут составит 163 тыс. кв. метров для 10 тыс. людей. Срок реализации — 8 лет.
«Это будет большой самодостаточный район, который будет соприкасаться с лесом и водными ресурсами. Выделили некую экосистему, в которой люди будут жить, работать и чувствовать себя достаточно комфортно. Это то, чего нам не хватало долгое время. Удивительно, что это в Заводском районе», — говорит Сергей Кузнецов.
Также 184 тыс. кв. метров жилья хотят построить в посёлке «Левобережном» для 11 тыс. человек. Там в течение 10 лет власти предлагают сделать дамбу, набережную с пирсом, городским парком и сетью кафе.
Но самая амбициозная задача — построить «Водный» площадью 363 гектара, куда могут переехать 53 тыс. человек. По словам мэра, архитекторы ещё с 30-х годов задумывали размещение системного города на этой территории. В ближайшие пять лет там хотят спроектировать сети, дамбу и набережную.