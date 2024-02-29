Мэр Новокузнецка рассказал о будущих микрорайонах и новом городе

«Это будет большой самодостаточный район, который будет соприкасаться с лесом и водными ресурсами. Выделили некую экосистему, в которой люди будут жить, работать и чувствовать себя достаточно комфортно. Это то, чего нам не хватало долгое время. Удивительно, что это в Заводском районе», — говорит Сергей Кузнецов.