В Челябинской области 16 классов закрыты на карантин по ОРВИ

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, количество выявленных заболевших уменьшается во всех возрастных группах. Наиболее заметное снижение уровня наблюдается среди детей от 7 до 14 лет, где показатели упали на 31,3%. Дошкольников заболело меньше на 25,7%, а малышей младше трех лет — на 17%. Заболеваемость взрослых снизилась на 22,8%.