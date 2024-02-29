В Челябинской области 16 классов закрыты на карантин по ОРВИ

По данным Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, количество выявленных заболевших уменьшается во всех возрастных группах. Наиболее заметное снижение уровня наблюдается среди детей от 7 до 14 лет, где показатели упали на 31,3%. Дошкольников заболело меньше на 25,7%, а малышей младше трех лет — на 17%. Заболеваемость взрослых снизилась на 22,8%.
Специалисты объясняют такую тенденцию двумя причинами. Во-первых, из-за морозов, накрывших Челябинскую область на прошлой неделе, несколько дней подряд для многих классов отменяли занятия, в результате чего многие дети оставались дома, а не собирались вместе. Во-вторых, выявление заболеваемости зависит от количества обратившихся в больницы. На прошлой неделе, по данным Роспотребнадзора, это число также снизилось, в том числе из-за праздничных выходных.
Из-за карантина по ОРВИ и гриппу в Челябинской области 16 классов 11 школ переведены на дистанционное обучение. Также приостановлена работа одной группы дошкольного отделения общеобразовательного учреждения.
В ведомстве отметили, что в структуре циркулирующих инфекций увеличивается доля вирусов сезонной коронавирусной, адено-, рино, бока-, вирусной инфекции. Кроме того, по-прежнему активен грипп, в том числе А H3N2.