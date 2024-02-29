Концерт Matrang в Казани перенесли из-за проблем со здоровьем артиста

Выступления должны были состоятся в апреле в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Однако Наталья перенесла все его концерты на неопределенный срок, так как артисту предстоит лечение. Алан пробудет в клинике как минимум год. Его сестра открыла сбор средств на лечение.