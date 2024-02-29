Шоу экзотических животных, концерт популярной музыки и балет-танго. Что посетить в Краснодаре в выходные

Шоу экзотических животных.
В Краснодаре рядом с торговым центром Галактике выступит цирк шапито «Торнадо». Его артисты представят новую международную программу 2024 года — Exotic Animal Show.
— Шоу является синтезом традиционных Российских цирковых жанров и совершенно невероятных, удивительных постановок современности. Во время выступления зрители смогут насладиться выступлением воздушных гимнастов без страховки, чудесами акробатики на батутах и группой «Арт-акробат», — рассказали постановщики шоу.
Во время шоу на манеже будут выступать крокодилы, питоны, страусы, попугаи, австралийские соколы, белоголовые сипы и пони. Помимо животных украшать программу будут номера с зарисовками Шоу балета Futukaria, необычные световые эффекты и музыкальное сопровождение каждого номера.
Представления продлится 2 часа 30 минут, включая антракт.
Поп-музыка вне времени.
В Центральном концертном зале Краснодара 29 февраля состоится концерт знаменитых поп-мелодий. Эта музыка уникальна тем, что стала символом своей эпохи и продолжает радовать слушателей своей красотой и энергией.
— Для зрителей прозвучат золотые хиты легендарных групп Queen, АBBA, A-HA и таких суперзвезд как Michael Jackson, Beyonce, Sting, Britney Spears. Погрузитесь в атмосферу ностальгии и энергии от любимых треков, ставших неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры, — поделились организаторы концерта.
Концерт воплощает в себе идеальный плейлист, который ожил на сцене перед глазами зрителей. Поэтому всем фанатам поп-музыки необходимо почувствовать мощь и красоту живой мелодии, где каждый звук и каждая нота являются частью истории, эмоций и воспоминаний.
Танго.
В Филармонии имени Пономаренко 1 марта пройдет балет «Танго», который уже успел покорить многих зрителей своей яркостью и красотой.
— В основу балета положена история любви двух главных героев: художника Хосе и танцовщицы Изабель. В постановке есть еще один главный герой — это танго. Благодаря нему постановка обретает «вкус» страсти, любви и приключений, — сообщили в Филармонии имени Пономаренко.
Уточняется, что танго будет путешествовать по странам и континентам вместе с героями, которые вынуждены спасаться бегством из-за разных обстоятельств. В зависимости от страны танец будет приобретать интонации, дух, традиции и особый национальный колорит новой страны.
Балет потрясает зрителей своей яркостью. Это настоящая жизнеутверждающая феерия со счастливым концом. Красота, пластичность, яркая образность и мелодическая щедрость сочетаются с профессионализмом артистов.