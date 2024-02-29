Шоу экзотических животных, концерт популярной музыки и балет-танго. Что посетить в Краснодаре в выходные

Концерт воплощает в себе идеальный плейлист, который ожил на сцене перед глазами зрителей. Поэтому всем фанатам поп-музыки необходимо почувствовать мощь и красоту живой мелодии, где каждый звук и каждая нота являются частью истории, эмоций и воспоминаний.