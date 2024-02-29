Минобразования: все школы Беларуси перейдут на новое меню с 1 сентября 2024

Министр образования Андрей Иванец на заседании коллегии ведомства «Об итогах работы Министерства образования Республики Беларусь за 2023 год и основных задачах на 2024 год» рассказал, что все школы Беларуси переведут на новое меню и новые принципы организации питания с 1 сентября 2024 года, пишет БелТА.
Он уточнил, что сейчас проводится системная работа, связанная с организацией питания учащихся. Глава Минобразования напомнил, что в 2023 году по поручения белорусского правительства был реализован пилотный проект. Он уточнил, что с 1 сентября 2023 году на новые условия организации питания перешли 67% школ, а с 1 января 2024 года — 76%.
— С 1 сентября 2024 года мы должны полностью перейти на данные подходы.