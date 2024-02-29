65 млн тенге в качестве алиментов получила акмолинка

По информации ведомства, мужчина уклонялся от уплаты алиментов на протяжении 13 лет, с 2011 года.
Когда счета арестовали и применили другие меры воздействия, между матерью ребенка и должником было заключено медиативное соглашение, по которому акмолинка получила на руки сразу 50 млн тенге, остальные деньги — позже.
К слову, в Акмолинской области с начала года взыскано всего 69 млн тенге алиментов, при этом 65 млн — только с одного отца.
В прошлом году дети получили 87 млн тенге, положенные для их жизни и воспитания.
Добавим, алименты — это одна из форм финансовой поддержки членов семьи. Тех, кто уклоняется от их выплаты, принуждают к этому по суду. Кто и сколько должен платить, определяют законы Казахстана.
Родители должны содержать несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети — нуждающихся родителей. Супруги должны материально поддерживать друг друга иногда и после расторжения брака. В некоторых случаях есть такие обязательства между братьями и сестрами, внуками и дедушками/бабушками. Нормы регулируются Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье».