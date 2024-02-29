В Перми расширили границы туристского центра города

Площадь туристского центра города увеличилась с 76,5 га до 99,6 га. Это произошло из-за включения в существующие границы центра территории городской эспланады и участков в микрорайоне Разгуляй.



Городские власти определили границы туристского центра Перми в июле 2022 года. Тогда в него была включена территория, ограниченная улицами Окулова, Газеты «Звезда», Монастырской, Советской, 25-го Октября, Пермской, Осинской и Комсомольским проспектом.