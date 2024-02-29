Народные приметы о доходах: чего нельзя делать 1 марта

1 марта в народном календаре Ярилин день. В старину Ярило почитали как бога солнца и плодородия. До наших дней из глубины веков дошло немало поверий, связанных с началом весны. Существовали и запреты, за нарушение которых старцы сулили безденежье, одиночество и болезни.
Народные приметы на 1 марта: что нельзя делать
В первый день весны ни в коем случае нельзя обижаться. Не держите зла на человека, который сделал что-то неприятное, постарайтесь его простить, а лучше — помолитесь за него.
Обижать окружающих также не рекомендуется. Помириться будет очень и очень непросто. Постарайтесь держать себя в руках и не высказывать претензии людям. Будьте терпеливы и милосердны, если не хотите нажить себе врагов.
Сохраняйте позитивный настрой в течение всего дня. Лучше не вспоминать печальные события из своей жизни, а также не строить негативных прогнозов на будущее. Будет полезно сосредоточиться на ближайших планах или помечтать о чем-то хорошем.
В старину люди обычно не сидели дома в первый весенний день. Даже если вам не нужно идти на работу, стоит побывать на улице. Постарайтесь не оставаться в одиночестве 1 марта, иначе весь год будете страдать из-за нехватки общения.
Заниматься домашними делами в Ярилин день можно, но с оговорками. Так, например, не стоит приниматься за стирку. Из-за этого, если верить приметам, можно заболеть. Если надумаете вынести мусор из дома, стоит сделать это до захода солнца. В противном случае рискуете лишиться мира и благополучия.
День решительно не подходит для крупных покупок, да и вообще сделок, где вам нужно выложить большую сумму. Сейчас неудачный момент для трат, так как деньги вам могут понадобиться на что-то важное уже в ближайшее время.
Никому не давайте в долг. Если отступите от этого правила, то будьте готовы распрощаться с деньгами. Не исключено, что должник будет скрываться от вас.
Народные приметы на 1 марта: что можно делать
Если верить приметам, 1 марта нужно как можно раньше проснуться. В старину говорили, что «ранние птахи» год нужды не будут знать. Финансовое положение в семье будет стабильным.
В этот день разрешается много есть. Согласно поверьям, в этом случае голода можно будет не бояться как минимум до следующей зимы. А если еще и сходить в баню, то в течение года никакие болезни не будут вам страшны.
Существовала у наших предков и традиция, связанная с избавлением от старых вещей. В первый день весны они разжигали костры и бросали в огонь все ненужное. Таким образом они призывали тепло и прощались с бедами и печалями.
Для того, чтобы выгнать нечисть, люди в старину проводили нехитрый обряд: обходили весь свой дом и двор с зажженными церковными свечами. Также для очищения жилища они обрызгивали двери, окна и углы святой водой.
Дата считалась благополучной для амурных дел. В старину верили, что если парень познакомится с девушкой 1 марта, то они обязательно поженятся и будут жить долго и счастливо.
Чтобы весь год был удачным, в первый день весны нужно обязательно подставить лицо солнечным лучам. Существовало поверье, что 1 марта солнышку нужно показать и свой кошелек. Тогда в нем всегда будут деньги. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Народные приметы о погоде на 1 марта
Не забывали на Руси и следить за погодой. Наблюдения за небом, ветром и поведением животных помогали им составлять собственные прогнозы задолго до появления профессии синоптика.
Считалось, что если снег начал таять 1 марта, то оттепель будет длительной. Заметив почерневшие деревья в лесу, наши предки ждали резкого потепления. Большие сосульки, по их мнению, являются добрым знаком, сулящим щедрый урожай.
Птицы ведут себя беспокойно? Не миновать похолодания. Если же в Ярилин день выпадет снег, то весна будет холодной.
Неблагоприятным знаком в старину считалось большое количество облаков на небе. Якобы оно указывает на то, что в ближайшее время вернутся морозы.
Именинники 1 марта
1 марта именины отмечают Павел, Илья, Никон, Даниил. Также поздравить нужно Юлиана.