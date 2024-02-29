Во Всемирном фестивале молодежи поучаствуют школьники из Татарстана

14 школьников из Татарстана примут участие в Детской программе Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сочи с 1 по 7 марта.
Этот фестиваль предлагает специальную программу под названием «Начнем будущее вместе», в рамках которой подростки в возрасте от 14 до 17 лет из разных стран объединятся для разработки проектов, направленных на сотрудничество и поиск решений в области науки, образования, спорта, культуры, экологии, технологий и гуманитарных наук. Всего в программе будут принимать участие школьники из 78 стран, включая 14 представителей из Татарстана. В эту программу были поданы заявки школьниками из более чем 144 стран.
Среди иностранных участников было отобрано 500 человек. Самыми активными странами-участницами являются Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Бразилия, Сербия, Молдова, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия и Пакистан. Россию будут представлять 500 школьников и студентов СПО со всей страны. Участие детей и подростков в этой программе фестиваля является историческим событием в международном фестивальном движении.
Благодаря усилиям России, 1000 талантливых школьников из разных стран объединятся для разработки проектов, которые позволят строить справедливое будущее для всех стран и континентов. В течение недели участники будут работать в различных лабораториях и мастерских, исследуя достижения в области культуры, искусства, творчества, гуманитарных наук, медиа, образования и других сфер. От каждого района Татарстана в детской программе примут участие по 14 школьников. Они будут заниматься дипломатической деятельностью и представлять свою республику не только на фестивале, но и через телемосты, знакомясь с культурой и традициями других стран.
Кроме того, они будут участвовать в международных лагерях «Движения первых», где смогут развивать свои навыки трека «дипломатия и международные отношения». Программа фестиваля молодежи предоставит им уникальную возможность расширить горизонты и стать будущими лидерами в этой сфере. Участники будут работать с известными наставниками и исследовать как российские, так и международные достижения. Ранее подростки Татарстана продемонстрировали свои проекты властям.