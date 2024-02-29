Во Всемирном фестивале молодежи поучаствуют школьники из Татарстана

Благодаря усилиям России, 1000 талантливых школьников из разных стран объединятся для разработки проектов, которые позволят строить справедливое будущее для всех стран и континентов. В течение недели участники будут работать в различных лабораториях и мастерских, исследуя достижения в области культуры, искусства, творчества, гуманитарных наук, медиа, образования и других сфер. От каждого района Татарстана в детской программе примут участие по 14 школьников. Они будут заниматься дипломатической деятельностью и представлять свою республику не только на фестивале, но и через телемосты, знакомясь с культурой и традициями других стран.