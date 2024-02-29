Джакузи под открытым небом образовалось в пригороде Владивостока

Как только ни называли это место в районе Спутника: и ледовое царство, и долина гейзеров. Идут годы, но одно остается неизменным — в пригороде Владивостока у Богатинского водохранилища в районе опытной станции ВИР всегда творится что-то интересное. Спустя всего три года после масштабного и первого за более чем 50 лет ремонта труб, здесь вновь образовались прорывы, которые теперь не просто развлекают туристов, но и затапливают окрестности, сообщает ИА PrimaMedia.
Изначально водопровод, установленный еще в 60-е годы при основании Богатинского водохранилища, прорвало осенью 2018 года. С тех пор на протяжении трех лет огромные ледовые глыбы, брызги на их фоне и образующаяся в результате радуга в районе опытной станции ВИР стали достопримечательностью Спутника в зимний период. Зимой в выходные здесь образовывались очереди из желающих сделать фото на фоне коммунального хаоса. Сотрудники Примводоканала периодически пытались латать дыры в трубах и срезать ледовые горы. По словам местных жителей, работники признавались, что капитальный ремонт слишком дорогостоящий и средств на него нет. Туристы в это время наблюдали за тем, как один за другим сотрудники службы поднимаются на автовышке с ледорубами в руках и вскоре сдаются.
В 2021 году трубы, пробоины в которых и создавали ледовые красоты, наконец, заменили. Было переложено около 80 метров водопровода от Богатинского водохранилища к станции водоочистки. Но порядок царил в этих краях недолго. Зимой 2024 года ледовые горы снова показались на том же месте. И не только они. В отличие от инцидентов прежних лет, вода разлилась еще дальше труб через реку Богатинская. Помимо новых ручьев, которые в условиях отрицательных температур имеют явно не природный характер происхождения, на Спутнике можно теперь найти и настоящее джакузи под открытым небом. Мощный поток воды бурлит здесь и днем, и ночью, наполняя весьма существенных размеров озеро, которого ранее не было вовсе.
Местные жители, чьи дома расположены вблизи прорывов, выказывают обеспокоенность.
«Мы несколько лет наблюдали эти ледовые горы и безрезультатные попытки их починить, потом, наконец, трубы заменили, все отремонтировали. Прошло буквально пару-тройку лет — и все по-новой. Теперь прорывы уже и к нашим домам подбираются, возникает беспокойство: А нас самих не затопит?» — поделился местный житель Александр.
Стоит отметить, что Спутник и так регулярно страдает от наводнений в период летних дождей. Особенно, когда в случае необходимости Богатинское водохранилище сбрасывает часть воды в одноименную реку. С учетом этих обстоятельств, дополнительное подтопление территории мощными потоками из прорывов в трубах может оказать по-настоящему серьезное влияние на частные дома и дачи, расположенные в этом районе.
Как сообщили редакции в Примводоканале, на водоводе станции ВИР 30 января 2024 года лопнул сварочный шов на соединении, неполадка была устранена 31 января. Однако, в начале февраля на том же месте очевидцы продолжали наблюдать потоки воды и наледи, а также ремонтную бригаду Примводоканала, которая, как и несколькими годами ранее, пыталась осуществить локальный ремонт на месте протечки. Местные жители рассказали, что на 22 февраля ситуация в районе водовода станции ВИР оставалась прежней. Очевидцы снова сетовали на ручьи не природного происхождения, лужи, джакузи и ледяные глыбы.
Напомним, что потребителям услуг Примводоканала опасаться «лишних» трат ввиду значительных потерь воды не стоит. Как уже ранее сообщала ответственная служба, вода по трубам идет не очищенная, «сырая» — к станции очистки, а значит — потери никак не влияют на счета потребителей, которые платят по счетчикам за уже очищенную воду.