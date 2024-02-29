Джакузи под открытым небом образовалось в пригороде Владивостока

В 2021 году трубы, пробоины в которых и создавали ледовые красоты, наконец, заменили. Было переложено около 80 метров водопровода от Богатинского водохранилища к станции водоочистки. Но порядок царил в этих краях недолго. Зимой 2024 года ледовые горы снова показались на том же месте. И не только они. В отличие от инцидентов прежних лет, вода разлилась еще дальше труб через реку Богатинская. Помимо новых ручьев, которые в условиях отрицательных температур имеют явно не природный характер происхождения, на Спутнике можно теперь найти и настоящее джакузи под открытым небом. Мощный поток воды бурлит здесь и днем, и ночью, наполняя весьма существенных размеров озеро, которого ранее не было вовсе.