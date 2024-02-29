Ни воды, ни света: жители Кишинева на сутки окажутся без самого необходимого: кто эти «счастливчики»

Узнайте, в каких секторах сегодня не будет света.
«Premier Energy Distribution» сообщает о запланированных на 29 февраля отключениях.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника:
ул. Мунчешть, 801/3, 803/1, 803/3, 830, 9999 — с 09:00 до 17:00.
бул. Дечебал, 72, 72/2, 72/4, 72/6, Н. Зелинского, 26/3, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/4B, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7 — с 09:00 до 13:00.
Рышкановка:
ул. Кукорилор, 10, 12, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, Язулуй, 1/1, ½, ⅓, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 11, 13, Соколень, 14, 16, 16/1, 16/2 — с 09:30 до 17:00.
Где в Кишиневе не будет воды в последний день зимы.
О плановых работах сообщает поставщик.
Так, с 09:00 до 17:00 из-за работ компании «Premier Energy Distribution» возможны перебои в водоснабжении по следующим улицам:
Теилор, Извоарелор, Аерогэрий, М. Ломоносова, Дечебал, А. Руссо, С. Лазо, Хынчешть, Д. Кантемира, А. Маринеску, П. Заднипру, Дойнелор, Орхеюлуй, Пандурилор, Св. Мария, В. Микле, Примэверий, Кокостырчилор, М. Садовяну, И. Виеру, И. Крянгэ, Штефана чел Маре, Л. Дамиан, Е. Кока, М. Костин, Хорилор, К. Негруцци, Зимбрулуй, Тигина.
Кроме того, с 09:00 до 21:00 без воды в кране останутся жители Дурлешт, проживающие по следующим адресам:
Н. Тестемицану, 20, 22, 24, 26 (с дробями);
Н. Тестемицану, 41−61;
П. Рареш;
Н. Костин;
Кэприяна.