Ни воды, ни света: жители Кишинева на сутки окажутся без самого необходимого: кто эти «счастливчики»

Теилор, Извоарелор, Аерогэрий, М. Ломоносова, Дечебал, А. Руссо, С. Лазо, Хынчешть, Д. Кантемира, А. Маринеску, П. Заднипру, Дойнелор, Орхеюлуй, Пандурилор, Св. Мария, В. Микле, Примэверий, Кокостырчилор, М. Садовяну, И. Виеру, И. Крянгэ, Штефана чел Маре, Л. Дамиан, Е. Кока, М. Костин, Хорилор, К. Негруцци, Зимбрулуй, Тигина.