Белорусский технолог сказала, в каких тортах меньше сахара

Главный технолог-заведующий отделом технологий и стандартизации государственного предприятия «Белтехнохлеб» Людмила Севастей назвала sb.by торты, в которых меньше сахара.
Прежде всего она назвала торты с творожным или сырным кремом.
— Если соотношение белков, жиров и углеводов для вас в приоритете, рекомендую обратить внимание на торты с кремом, содержащим творог. Сахара, как правило, содержится меньше при высокой белковой составляющей, — говорит Людмила Савастей. — Также сегодня активно используются мягкие сыры для приготовления крема, где выше содержание жира, но меньше глюкозы.
В целом, специалист в области питания отметила, что производители тех же кондитерских изделий стремятся к поиску нестандартных вкусов.