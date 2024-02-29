Белорусский технолог сказала, в каких тортах меньше сахара

— Если соотношение белков, жиров и углеводов для вас в приоритете, рекомендую обратить внимание на торты с кремом, содержащим творог. Сахара, как правило, содержится меньше при высокой белковой составляющей, — говорит Людмила Савастей. — Также сегодня активно используются мягкие сыры для приготовления крема, где выше содержание жира, но меньше глюкозы.