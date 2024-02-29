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«Это нормально?»: певец из Новосибирска Шура скандально ушел с эфира шоу на ТНТ

Возникла ссора из-за вопроса о присутствии детей на вечеринки.
Источник: ТНТ

В ходе эфира программы «Это нормально?» на ТНТ 28 февраля произошел конфликт между новосибирским певцом Шурой и одним из гостей, в результате которого Шура временно покинул студию.

Возникла ссора из-за вопроса о присутствии детей на вечеринки, после чего гость выразил нелестные комментарии в адрес певца. Это привело к ожесточенной перепалке, в ходе которой были произнесены резкие слова.

Шура покинул студию, но позднее вернулся, когда гость принес извинения и покинул программу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что певец из Новосибирска Шура вспомнил Сибирь на телеканале ТНТ.

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