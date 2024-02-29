В Новосибирске изъятую у предпринимателя обувь отправили в зону СВО

Обувь незаконно ввезли в Россию. Стоимость партии составила около 5,6 млн рублей. Установлено, что 32-летняя женщина приобрела товар без специальной маркировки в одной из республик Средней Азии. Розничная продажа позволила бы ей повысить прибыль.