В день похорон мэра Саянска Олега Боровского в городе перекроют дороги

Мэр Саянска Олег Боровский умер 27 февраля. Прощание с ним пройдет в пятницу, 1 марта с 12:00 до 14:00 часов в Камерном зале Дворца культуры «Юность». Об этом сообщают в администрации города.
— В связи с похоронами будут отключены светофоры с 14:00 до 17:00 по улице Советской. Кроме того, перекроют движение транспорта на Торговой площади микрорайона Юбилейный по проезду Бисера Кирова, — говорят в администрации.
В администрации отмечают, что не каждому удастся попасть в Камерный зал, поэтому проводить Олега Валерьевича можно будет по маршруту движения похоронной процессии от Дворца культура «Юность» через улицу Таежную по Советской до улицы Дворовкина.
Олег Валерьевич будет захоронен на Саянском кладбище.