Детали строительства трамвайной ветки к Немецкой деревне раскрыл мэр Краснодара

Евгений Наумов подчеркнул, что трамвай в Краснодаре является одним из самых популярных видов транспорта. Только в 2023 году трамваями воспользовались 75,2 млн пассажиров.
Глава отметил, что в городе увеличивают протяженность трамвайных линий.
— В этом году мы уже приступили к строительству новой ветки от ул. Круговой — это Западное трамвайное депо — до ЖК «Немецкая деревня».
Мэр добавил, что общая протяженность новой линии от центра города к району Города спорта составит 35,6 км, а на трамвайных маршрутах будут работать 100 новых трамвайных вагонов.
В 2023 году компанией «Синара-ГТР Краснодар» проложены и восстановлены 1,4 километров трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.
Напомним, ранее сообщалось, что старт пассажироперевозок по новой трамвайной ветке от Западного депо до Немецкой деревни в Краснодаре предварительно назначен на 2025 год.