Детали строительства трамвайной ветки к Немецкой деревне раскрыл мэр Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов во время отчета об итогах работы администрации города в 2023 году рассказал о деталях строительства новых трамвайных веток на территории города, в том числе от улицы Круговой к Немецкой деревне. Мэр уточнил, что этап прокладки новой линии в западном направлении уже стартовал.