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Детали строительства трамвайной ветки к Немецкой деревне раскрыл мэр Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов во время отчета об итогах работы администрации города в 2023 году рассказал о деталях строительства новых трамвайных веток на территории города, в том числе от улицы Круговой к Немецкой деревне. Мэр уточнил, что этап прокладки новой линии в западном направлении уже стартовал.
Источник: KrasnodarMedia.su

Евгений Наумов подчеркнул, что трамвай в Краснодаре является одним из самых популярных видов транспорта. Только в 2023 году трамваями воспользовались 75,2 млн пассажиров.

Глава отметил, что в городе увеличивают протяженность трамвайных линий.

— В этом году мы уже приступили к строительству новой ветки от ул. Круговой — это Западное трамвайное депо — до ЖК «Немецкая деревня».

уточнил Наумов

Мэр добавил, что общая протяженность новой линии от центра города к району Города спорта составит 35,6 км, а на трамвайных маршрутах будут работать 100 новых трамвайных вагонов.

В 2023 году компанией «Синара-ГТР Краснодар» проложены и восстановлены 1,4 километров трамвайных путей на пересечении улиц Московской и Красных Зорь.

Напомним, ранее сообщалось, что старт пассажироперевозок по новой трамвайной ветке от Западного депо до Немецкой деревни в Краснодаре предварительно назначен на 2025 год.