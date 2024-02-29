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Минскэнерго: отопление в квартирах отключать пока не будут

МИНСК, 29 фев — Sputnik. Несмотря на потепление, филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго» не будет отключать отопление в квартирах и на объектах социальной сферы, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Источник: Sputnik.by

Столичные теплосети продолжат поддерживать температуру теплоносителя, которая отвечает социальным нормам. Чтобы жители республики комфортно себя чувствовали и не было перегрева батарей, на время потепления температуру воды внутри отопительных приборов скорректируют с температурным графиком.

«Однако отключения отопления потребителей на период потепления до официального завершения отопительного сезона производиться не будет», — говорится в сообщении.

В Минскэнерго напомнили, что решение о том, чтобы завершить отопительный сезон, принимают обл-, рай- и горисполкомы. При этом они учитывают прогнозы Белгидромета. В Минске же отключение отопления производится только по решению Мингорисполкома.

В жилом фонде приостанавливают отопление обычно при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°C, которая должна держаться трое суток. А вот в социальной сфере (больницы, детские сады, школы) прекращают топить, когда в течение такого же времени термометры показывают +10°C.

энергетика
ЖКХ