Минскэнерго: отопление в квартирах отключать пока не будут

Столичные теплосети продолжат поддерживать температуру теплоносителя, которая отвечает социальным нормам. Чтобы жители республики комфортно себя чувствовали и не было перегрева батарей, на время потепления температуру воды внутри отопительных приборов скорректируют с температурным графиком.
«Однако отключения отопления потребителей на период потепления до официального завершения отопительного сезона производиться не будет», — говорится в сообщении.
В Минскэнерго напомнили, что решение о том, чтобы завершить отопительный сезон, принимают обл-, рай- и горисполкомы. При этом они учитывают прогнозы Белгидромета. В Минске же отключение отопления производится только по решению Мингорисполкома.
В жилом фонде приостанавливают отопление обычно при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха +8°C, которая должна держаться трое суток. А вот в социальной сфере (больницы, детские сады, школы) прекращают топить, когда в течение такого же времени термометры показывают +10°C.