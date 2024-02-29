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В Пермском цирке выявили нарушения пожарной безопасности

Во время проверки прокуратура Мотовилихинского района г. Перми установила ряд нарушений пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью посетителей и персонала.

Прокуратура Мотовилихинского района совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Пермскому краю проверили соблюдение требований пожарной безопасности в отношении Пермского государственного цирка.

Было выявлено отсутствие на путях эвакуации аварийного освещения, системы вытяжной противодымной вентиляции и прочее. Зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения, сообщает прокуратура Пермского края.

По итогам проверки прокурором в Мотовилихинский районный суд г. Перми направлено исковое заявление о возложении обязанности на Пермский государственный цирк устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности. Иск находится на рассмотрении.

МЧС