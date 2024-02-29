В Сочи начался сбор мимозы

В Адлерском районе Сочи начался сбор мимозы к женскому празднику — 8 марта. В этом году первые цветы мимозы появились раньше обычного, в январе. Это связывают с теплой осенью.
«Период цветения этого австралийского растения на Черноморском побережье отмечается с декабря по май. Обычные сроки цветения в феврале», — рассказала «КП»-Кубань ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
Мимозу собирают на специальных плантациях, где растение выращивают для продажи. Собирают цветы с ароматом первого весеннего праздника исключительно в хорошую погоду, без осадков. Примечательно, что самые пушистые веточки находятся ближе к вершине дерева.
Напомним, что срывать цветы на городских территориях запрещено. За незаконный сбор мимозы грозит штраф от двух до 300 тысяч рублей.
К весеннему празднику готовятся и кубанские производители роз. Королеву цветов выращивают в теплицах круглогодично.