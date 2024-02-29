Даты последних звонков и школьных выпускных в 2024 году озвучили в Приморье

Стали известны даты последнего звонка и школьных выпускных в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia. В пресс-службе администрации Владивостока уточнили, что в 2023 году край впервые за долгие годы вошел в «зеленую зону» по качеству образования. По словам председателя правительства — министр образования Приморского края Эльвиры Шамоновой, закрепить этот результат необходимо и в 2024 году.