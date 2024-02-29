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В Кузбассе ускорился рост цен на мебель и ремонт жилья

За 2023 год количество семей из Кузбасса, которые оформили ипотеку, выросло на 42%.

По данным Банка России по Кемеровской области, цены на ремонт жилья и мебель в регионе выросли в январе больше, чем в декабре прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что больше кузбассовцев купили квартиры. За 2023 год количество ипотечников выросло на 42% и составило почти 34 тысячи.

Выросли и цены на строительные материалы. Производители мебели переносили свои издержки в отпускные цены. У них увеличились затраты на оплату труда, доставку фурнитуры и материалов.

«Новосёлам нужны были мастера, а их на всех не хватало. Дополнительно в Кузбассе образовался недостаток на многие рабочие профессии. По некоторым специальностям количество вакансий в разы превышает соискателей. Это позволило ремонтным бригадам тоже повысить стоимость своих услуг, в том числе и из-за роста затрат на зарплаты», — добавил управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.