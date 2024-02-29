В Кузбассе ускорился рост цен на мебель и ремонт жилья

По данным Банка России по Кемеровской области, цены на ремонт жилья и мебель в регионе выросли в январе больше, чем в декабре прошлого года. Эксперты связывают это с тем, что больше кузбассовцев купили квартиры. За 2023 год количество ипотечников выросло на 42% и составило почти 34 тысячи.